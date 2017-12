MST ocupa saguão do Banco do Brasil em Brasília Um grupo de aproximadamente 300 integrantes do MST ocupou nesta manhã parte do saguão do prédio onde fica a direção-geral do Banco do Brasil, em Brasília. De acordo com informações da assessoria de imprensa do BB, os militantes do MST chegaram ao banco no início da manhã e fizeram pressão para entrar no prédio. O banco resolveu facultar o acesso a uma parte do saguão que fica no andar térreo do prédio. De acordo com o banco não houve prejuízos para o funcionamento da instituição. Todos os funcionários trabalharam normalmente, sem nenhum problema. O próprio banco intermediou o encontro de representantes do MST com o Ministério da Fazenda. A reunião já foi agendada e os militantes do MST já começaram a deixar o banco e estão indo para o ministério. O encontro não será com o ministro Guido Mantega.