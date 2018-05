MST ocupa prédio do Incra no centro de SP Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupam desde o início da manhã desta quarta-feira, 9, a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), localizado na Rua Brasílio Machado, número 203, no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo.