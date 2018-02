MST ocupa prédio do Incra em Recife

De acordo com o coordenador do movimento na zona da mata, José Aglaílson da Silva, a manifestação visou a cobrar a vistoria de quatro áreas reivindicadas há cerca de 10 anos pelo movimento: Várzea do Una e Xixaim, no município de Moreno, Fazenda Santana, em Vitória de Santo Antão, e Fazenda Pimentel, no Cabo de Santo Agostinho.

O superintendente regional do Incra, Abelardo Siqueira, prometeu, em reunião, que ainda amanhã o órgão vai tentar notificar os proprietários visando a realizar vistoria nestas áreas. Xixaim é, segundo ele, a única das quatro propriedades invadida pelos sem-terra, que instalaram acampamento dentro do seu perímetro. Nas outras, estão acampados em áreas próximas.

Integrantes do Assentamento Chico Mendes, em São Lourenço da Mata, também engrossaram a mobilização. Eles foram cobrar o crédito fomento - recurso inicial para apoiar os agricultores assentados - que há um ano ainda não havia sido repassado. O superintendente informou que o recurso já foi liberado. Os manifestantes deixaram a sede do Incra no final do dia.