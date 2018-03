MST ocupa Ministério do Desenvolvimento Agrário Cerca de 10 ônibus saídos de vários estados estão chegando a Brasília para reforçar a ocupação que o Movimento dos Sem Terra (MST) realiza no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e outras áreas da Esplanada dos Ministérios, como parte das ações do chamado "Abril Vermelho". A intenção do movimento é colocar na Esplanada cerca de 2 mil manifestantes de 11 estados. Cerca de 1.500 pessoas já estão nesta segunda-feira em Brasília. Eles ocupam oito dos nove andares no Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde uma bandeira do MST pode ser vista.