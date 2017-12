MST ocupa estradas e pátio do Ministério da Fazenda no RS

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza bloqueios nesta terça-feira, 24, desde às 10 horas, em oito pontos de estradas do Rio Grande do Sul. Além disso, o movimento invadiu os pátios do Minstério da Fazenda e da Secretaria da Agricultura na capital gaúcha no começo da manhã. Conforme o MST, o objetivo é cobrar políticas públicas para os assentamentos por parte dos governos federal e estadual e a renegociação de dívidas do Pronaf. O MST também pede audiência com a governadora do Estado, Yeda Crusius (PSDB). O MST informou que está agendada uma audiência nesta tarde, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília, para discutir as reivindicações. O movimento alega que o governo prioriza a agricultura empresarial. Foram bloqueados pontos de rodovias em Seberi, Erechim, Santo Augusto, Palmeira das Missões, Camaquã, Canguçu, Sarandi e Tabaí. Paraná Integrantes do MST iniciaram, nesta manhã, mobilização diante de agências do Banco do Brasil em vários municípios do Paraná. De acordo com o MST, à tarde outras agências também serão alvo de protestos. O movimento diz que há 5 mil pessoas mobilizadas para as atividades que visam pedir, entre outros itens, renegociação de dívida do Pronaf, infra-estrutura para escoamento de produção e um programa para construção de agroindústrias. Em Santa Tereza do Oeste, integrantes da Sociedade Rural do Oeste prometem uma manifestação à tarde para denunciar destruição na Estação Experimental da Syngenta durante o período em que ela esteve invadida pelos sem-terra.