MST ocupa dois andares do prédio do Incra no RJ Cerca de 300 militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ocuparam nesta segunda dois andares da superintendência regional Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Centro do Rio. A manifestação faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, que ocorre no mês de abril.