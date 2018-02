MST ocupa agências do Incra contra redução do Pronera

Integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) permanecem na maioria das 13 superintendências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), ocupadas na segunda-feira em protesto contra a diminuição dos recursos destinados ao Programa Nacional de Educação em Áreas da Reforma Agrária (Pronera).

O programa é destinado à alfabetização de jovens e adultos e subsidia cursos técnicos e de nível superior para assentados. Seus recursos foram cortados em 62%, de R$ 69 milhões para R$ 26 milhões, de acordo com o MST.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A assessoria do movimento informou que a desocupação das superintendências do Incra, responsável pela execução do Pronera, dependerá dos resultados da negociação que está sendo realizada nesta manhã, em Brasília, entre representantes do MST e o presidente do instituto, Rolf Hackbart. Além da recomposição do orçamento do Pronera, as reivindicações incluem a regularização do pagamento de professores e coordenadores e a retomada de parcerias com universidades e escolas para a concessão de novos cursos.