MST marca ato perto de fazenda da Cutrale ocupada Militantes e simpatizantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vão realizar amanhã um ato em defesa da reforma agrária na região na Iaras, no interior de São Paulo. O ato ocorrerá nas proximidades da fazenda da Cutrale que, após ter sido ocupada, em setembro, teve parte de sua plantação de laranjas destruída. As imagens da destruição do laranjal por um trator, captadas pela Polícia Militar (PM) e reproduzidas pelas emissoras de TV, provocaram uma onda de indignação e favoreceram a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada para investigar eventuais ações irregulares do MST, cuja instalação deve ocorrer nos próximos dias.