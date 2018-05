MST libera pedágio em estrada no Paraná O Movimento dos Sem-Terra invadiu ontem um pedágio da BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR), para pressionar a Justiça a manter fora do Assentamento Antonio Tavares oito famílias acusadas pelo movimento de colaborar com traficantes da região. As cancelas foram liberadas às 10h e só voltaram ao comando da concessionária às 16h20. Nesse período nenhum motorista pagou tarifa.