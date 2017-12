MST invade unidade da Petrobras na Bahia Cerca de 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) invadiram, na manhã desta quarta-feira, uma unidade da Petrobras em São Sebastião do Passé (BA), a 56 quilômetros de Salvador. Eles reivindicam três terrenos da empresa, localizados em municípios próximos da refinaria, que, segundo os manifestantes, somam 5 mil hectares e estão sem uso. "Os manifestantes que estão aqui já ocupam esses terrenos há mais de um ano", afirma o líder dos invasores, Márcio Matos, da direção nacional do MST. "Nesse tempo, fizemos propostas e ouvimos diversas promessas do pessoal da Petrobras, mas nada de concreto foi feito". Líderes do movimento e representantes da empresa se reuniram, em Salvador, para encontrar meios para resolver a questão.