MST invade sede do Incra no Pontal do Paranapanema

Cerca de 200 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram na manhã desta segunda-feira, 8, o escritório regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo.

A ação faz parte da Jornada Nacional em Defesa da Educação e do Pronera, o programa de ensino da reforma agrária. Os líderes do movimento alegam que o programa sofreu corte de recursos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o coordenador regional Valmir Rodrigues Chaves, a ação no Pontal também pretende pressionar o Incra para dar sequência à reforma agrária na região. Entre os invasores do Incra estão os 150 sem-terra que tinham invadido, no sábado, a fazenda Santa Fé, em Sandovalina.