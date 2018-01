MST invade sede do Incra no interior de SP Cerca de 120 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiram hoje a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Iaras, a 304 km da capital paulista. O grupo chegou em carros, ônibus e caminhões procedentes do acampamento Rosa Luxemburgo e do assentamento Zumbi dos Palmares, instalados na região. Os funcionários do núcleo de apoio do Incra foram obrigados a sair do prédio para que as famílias pudessem se instalar no local.