MST invade Secretaria de Justiça de SP Militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram ontem pela manhã a sede da Secretaria de Estado da Justiça, no centro de São Paulo. Os manifestantes permaneceram no local durante quase quatro horas. O grupo só aceitou se retirar do prédio depois que uma comissão de sem-terra foi recebida pelo secretário Luiz Antonio Marrey, que ouviu suas reivindicações. De acordo com os sem-terra, a reforma agrária caminha de forma muito lenta no Estado.