MST invade prefeituras na BA por melhorias nas escolas Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiram na manhã de hoje quatro prefeituras do sul da Bahia - Itabela, Itamaraju, Mucuri e Prado - para reivindicar melhorias nas condições de estudo das crianças e dos adolescentes que moram nos assentamentos da região. As invasões só devem ser concluídas depois de os prefeitos receberem as lideranças do MST.