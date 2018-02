MST invade prefeituras na BA para cobrar melhorias em escolas

SALVADOR - Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) invadiram, na manhã desta segunda-feira, 10, quatro prefeituras do sul da Bahia - Itabela, Itamaraju, Mucuri e Prado - para reivindicar melhorias nas condições de estudo doe crianças e adolescentes que moram nos assentamentos da região.

Segundo a liderança do movimento, organizado pela Regional Extremo Sul do MST da Bahia, os manifestantes pressionam as administrações municipais a construir escolas nos assentamentos e a fornecer transporte aos alunos que tiverem de se deslocar para estudar. Além disso, reivindicam a contratação de mais professores para a rede pública na região. As invasões só devem ser concluídas depois de os prefeitos receberem as lideranças do MST.