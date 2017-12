MST invade prefeitura no interior baiano No início da tarde desta quarta-feira, 28, cerca de 700 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), assentados em áreas do extremo sul baiano, invadiram a prefeitura de Mucuri, a 904 quilômetros de Salvador. A Polícia Militar acompanhou a ação, mas até o início da noite não havia tentado tirar os manifestantes do imóvel. Os representantes do MST alegam que tomaram a atitude para cobrar promessas de desapropriação de terras na região, feitas pelo Incra, e de melhorias nas escolas e nos hospitais da região, feitas pela prefeitura. Eles afirmam que não vão sair do local até que sejam iniciadas negociações com a administração municipal. Os representantes da prefeitura não foram localizados.