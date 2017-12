MST invade prefeitura em Pernambuco para exigir cestas básicas Cerca de 300 agricultores ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) invadiram nesta sexta-feira a Prefeitura de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Acampados há quase três anos em uma propriedade de 478 hectares pertencentes à Usina Tiúma, no município, reivindicaram 500 cestas básicas e dez rolos de plástico ao prefeito Jairo Pereira (PMDB). De acordo com o coordenador regional do MST, Josias Barros, a prefeitura prometeu doar 250 cestas e cinco rolos de plástico. "Para um prefeito que nunca tinha ajudado os agricultores, o acordo foi muito positivo", disse Barros. "O prefeito estava aberto às negociações. Além do que pedimos, ele ainda nos ofereceu dois ônibus para voltarmos ao acampamento Chico Mendes", enfatizou. Os sem-terra chegaram à prefeitura por volta das 9 horas, após duas horas de caminhada. "Viemos em marcha. A polícia nos acompanhou e cercou a prefeitura, mas não houve conflito", disse Barros. Os agricultores foram recebidos pela secretária de Imprensa de São Lourenço da Mata, Cássia Cruz. Eles desocuparam o prédio às 12h30. "Deixamos uma comissão para acompanhar a montagem das cestas", prosseguiu Josias Barros. A ação fez parte da Jornada Nacional de Luta do MST, que já incluiu duas ocupações de terra no Estado desde o dia 22.