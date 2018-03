MST invade prefeitura e faz servidores reféns em SP

Como o prefeito Emilson Silva (DEM) estava viajando, os militantes não permitiram que os servidores, que atendiam ao público em vários departamentos, deixassem o prédio. Os sem-terra ocuparam até o gabinete do prefeito. O expediente foi suspenso.

A Polícia Militar (PM) cercou a prefeitura e negociou a liberação dos servidores retidos. Os sem-terra cederam depois que o comando da PM ameaçou dar voz de prisão para as lideranças por cárcere privado. O assessor jurídico da prefeitura Carlos Pereira Barbosa Filho entrou com ação de reintegração de posse pedindo liminar para a desocupação imediata do prédio. "O grupo se apossou de um patrimônio da população. Ali dentro (da prefeitura) tem dinheiro, computadores e documentos. Quem será responsabilizado se alguma coisa desaparecer?", disse.

De acordo com o advogado, as reivindicações dos assentados deveriam ser dirigidas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão federal que administra o assentamento. O juiz de Apiaí, Paulo Alexandre Rodrigues, concedeu a liminar e censurou a ação dos sem-terra. "Se alguma legitimidade havia no movimento, deixou de haver quando ocupou criminosamente os interiores de um prédio público, bloqueando o funcionamento do Estado e a atuação dos agentes eleitos pelo voto popular", despachou.