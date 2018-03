MST invade pela 3ª vez prédio do Incra em Fortaleza

De acordo com a coordenadora do MST no Ceará, Maria de Jesus dos Santos, o prédio, que fica na Avenida José Bastos, ficará ocupado por tempo indeterminado até que a pauta de reivindicação seja atendida. "Há mais de 11 meses, os educadores estão sem receber pagamento", informou a manifestante. O Pronera é um projeto do governo que tem por objetivo ampliar os níveis de escolarização formal dos trabalhadores rurais assentados. No Ceará, segundo o MST, são 40 educadores que estão sem receber.

O contexto da seca no Ceará, de acordo com Maria, também é um ponto preocupante, bem como a dificuldade de emissão de certificação ambiental nos assentamentos de Reforma Agrária. "Há assentamentos de um ano que não conseguem fazer a casa. Temos também o problema da seca. Não tivemos safra neste ano. No Nordeste, enquanto uns estão morrendo devido às chuvas, outros estão sofrendo perdas com a safra", relatou. Além dos recursos do Pronera, o MST reivindica o assentamento de duas mil famílias que vivem em 27 acampamentos no Ceará.