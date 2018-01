MST invade Ministério da Fazenda em protesto contra reajuste fiscal

BRASÍLIA - Com uma faixa pendurada no Ministério da Fazenda dizendo "Fora, Levy!", manifestantes do Movimento Sem-Terra (MST) invadiram o prédio nesta manhã, às 5h30. Eles reivindicam reforma agrária e escolheram o local para criticar também as medidas de ajuste fiscal, promovidas pelo ministro Joaquim Levy. A entrada principal do prédio e a portaria oficial do ministro estão bloqueadas e tomadas por barracas. O primeiro andar do prédio também foi ocupado.

De acordo com Kelly Mafort, representante nacional do MST, o movimento permanecerá no local por tempo indeterminado, até que as solicitações sejam atendidas. "Temos que mexer no centro da economia. Nossa pauta é ligada ao Incra, mas sabemos que foi prejudicada pelo ajuste fiscal. O governo precisa assentar as famílias", disse.

Diversos ônibus chegam a todo momento ao Ministério trazendo novos grupos de pessoas para se juntarem aos manifestantes que já estão no local. Segundo Kelly, são esperados 2 mil manifestantes. Estão sendo distribuídos lanches e colchonetes.