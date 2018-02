MST invade mais três fazendas no Pontal Militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram ontem mais três fazendas no Pontal do Paranapanema. Com isso, já são quatro propriedades ocupadas este ano na região. Em Euclides da Cunha Paulista, 40 militantes entraram na Fazenda Iara. Outros 30 sem-terra invadiram a Fazenda Boa Esperança, em Martinópolis. A terceira ação foi na Fazenda Guarani, em Presidente Bernardes. O MST ameaça invadir mais dez áreas hoje.