MST invade mais duas fazendas em Pernambuco O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) realizou duas ocupações de terra nesta terça-feira, dia do trabalhador rural, em Pernambuco, elevando para 157 o número de acampamentos no Estado. As ocupações foram na fazenda coronel Jaime, em Riacho das Almas, no agreste, e em Serra Talhada, no sertão. Segundo o dirigente estadual Alexandre Conceição, 110 pessoas participaram das duas ações. Além disso, ele afirma que as famílias alojadas no acampamento Chico Mendes, em São Lourenço da Mata, na zona da mata, decidiram se manter na área de 560 hectares, não acatando uma ordem de reintegração de posse judicial. "Vamos resistir", disse Conceição. No Recife, o Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL) liderou uma marcha até à sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que reivindicava mais recursos e agilidade na reforma agrária.