MST invade fazendas para marcar data Para comemorar os 13 anos de sua presença na área, o Movimento dos Sem-Terra mobilizou 250 famílias e invadiu duas fazendas, ontem, na região de Iaras, no centro-oeste paulista, a 330 km da capital. Foram ocupadas as fazendas Tangará e Marruá, que têm um total de 750 hectares. O coordenador estadual do MST, Delweck Matheus, disse que as terras já foram consideradas improdutivas em vistoria realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).