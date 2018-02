MST invade fazenda que pertenceu a ex-presidente Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocuparam a Fazenda Sítio, no município de Bocaiúva, norte de Minas Gerais. A propriedade, de 2,2 mil hectares, que pertenceu ao ex-vice-presidente da República José Maria Alkmin (1901-1974), foi invadida no domingo por cerca de 100 famílias sem-terra. A Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) informou que a fazenda ainda não foi alvo de vistoria.