MST invade fazenda pela segunda vez no Pará Cerca de 500 trabalhadores rurais sem terra ligados ao MST invadiram ontem, pela segunda vez, a fazenda Rio Vermelho, localizada em Sapucaia, no sul do Pará. A área pertence ao pecuarista Roque Quagliato, que denunciou a invasão à polícia e ingressou na Justiça com pedido de reintegração de posse da área. "A ocupação é definitiva e já foi comunicada à direção nacional do MST", disse Ivagno Silva Brito, um dos líderes. O MST garante que não pretende sair e informou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) prometeu transformar parte dos 26 mil hectares da área em assentamento. Para o movimento, a fazenda teria de ser expropriada, porque Quagliato já foi autuado pelo Ministério do Trabalho pela prática de trabalho escravo. O pecuarista rebate, dizendo que cumpriu todas as exigências do Ministério do Trabalho, razão pela qual a fazenda foi retirada da "lista suja" do governo federal. Quagliato teme que os invasores, alguns deles muitos violentos, promovam quebra-quebra e destruam as instalações da fazenda, uma das maiores do país. A fazenda possui mais de 60 mil cabeças de gado e abriga um laboratório de genética animal para inseminação, além de escola e posto de saúde para os empregados. A Polícia Militar informou que os invasores ocupam a área de preservação ambiental, onde montaram acampamento. C