MST invade fazenda pela nona vez no Rio Grande do Sul

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra invadiu pela nona vez em três anos a Fazenda Coqueiros na madrugada desta segunda-feira, 14. Segundo nota distribuída pelo movimento, cerca de 1,5 mil pessoas participam da ocupação, que exige a desapropriação da área de 7 mil hectares e o assentamento de mil famílias no Rio Grande do Sul até abril deste ano, conforme promessa feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no final do ano passado. Localizada em Coqueiros do Sul, a 300 quilômetros de Porto Alegre, a Fazenda Coqueiros, produtora de soja, milho e trigo, pertence aos irmãos Félix e Vera Guerra. No ano passado, a ouvidoria agrária nacional avisou o MST que a área é considerada produtiva e por isso não pode ser desapropriada.