MST invade fazenda no Pontal do Paranapanema

Pelo menos 80 integrantes do MST da Base, dissidência do Movimento dos Sem-Terra (MST), invadiram neste domingo, 16, a Fazenda Dolores, em Tarabai, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. Lideranças alegam que uma parte da propriedade, com 500 hectares, foi considerada terra devoluta. O grupo, ligado ao líder José Rainha Júnior, quer a transformação da área em assentamento.

Os proprietários da fazenda com pedido de reintegração de posse entraram nesta segunda-feira, 17. O militante Cícero Bezerra, um dos líderes da ocupação, disse que, se a ordem de despejo for dada, os ocupantes vão acatar. A Polícia Militar acompanhou a invasão e informou estar pronta para cumprir a ordem de reintegração.

A fazenda havia sido invadida no ano passado. Esta é a oitava área rural invadida por sem-terra nos últimos 30 dias no Estado para pressionar o governo a acelerar a reforma agrária.