MST invade fazenda no Paraná Um grupo com aproximadamente 150 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) invadiu nesta segunda-feira, 7, a Fazenda Santa Maria, no município de Santa Maria do Oeste, a 350 quilômetros de Curitiba, na região central do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, não houve resistência ou confronto durante a ocupação. Os invasores são excedentes de assentamentos da região. A proprietária, Neide Alves Torres, irá entrar com pedido de reintegração de posse. Segundo a polícia, a fazenda foi penhorada e estava destinada a leilão, em razão de dívidas. A proprietária entrou com recurso e conseguiu o adiamento do processo. Como garantia de que as terras não sejam vendidas a outros proprietários particulares e sejam entregues à reforma agrária, o MST decidiu invadi-la. Segundo a polícia, 30% dos 190 alqueires são área de preservação e o restante é utilizado para agricultura e pecuária.