MST invade fazenda no Paraná Um grupo com cerca de 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), segundo a Polícia Militar (350 famílias, de acordo com o movimento), invadiu hoje pela manhã a Fazenda Urupês, de 730 alqueires, em Cruzeiro do Oeste, a 550 quilômetros de Curitiba, no noroeste do Paraná. Os sem-terra estavam acampados às margens da BR-487, nas proximidades da fazenda, desde o dia 5 de maio. O proprietário Antonio Sestito não foi encontrado, mas a informação era de que estava preparando a documentação para entrar com pedido de reintegração de posse. Um dos líderes do MST na região, Anderson Kenor, disse que a situação estava bem tranqüila no local, o que foi confirmado pela polícia. Segundo ele, apenas a família de um caseiro estava na fazenda e permanecia sem que fosse importunada. Ele afirmou que a propriedade está toda destinada à pecuária. Kenor disse ter conversado com o proprietário pela manhã e que este havido dito ter interesse em negociar a venda com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A assessoria do Incra no Paraná não tinha informações sobre qualquer processo envolvendo a área.