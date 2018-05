MST invade fazenda em Andradina Cerca de 120 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram a fazenda Timboré, em Andradina, a 640 km de São Paulo, no final da tarde de sexta-feira. A área, de 943 hectares, está cultivada com cana-de-açúcar. Os sem-terra montaram um acampamento ao lado da casa-sede. O movimento alega que a propriedade foi desapropriada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O órgão teria obtido, no início da semana, a emissão de posse das terras. A proprietária, Suzana de Moraes, disse que não foi comunicada oficialmente da decisão judicial. "Ainda não fomos citados da decisão, mas os representantes do Incra foram até a fazenda junto com os sem-terra." Segundo ela, o processo ainda não terminou. "Como eles invadiram, vamos pedir a suspensão da desapropriação." Ela pedirá também a retirada dos invasores.