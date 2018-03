MST invade escritório do Incra em Itapeva

Cerca de 100 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram nesta segunda-feira, 28, o escritório regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Itapeva, no sudoeste de São Paulo. O grupo chegou em dois ônibus provenientes das agrovilas da fazenda Pirituba, na zona rural do município. A invasão foi reforçada por sem-terra acampados em Buri e Itaberá, cidades da região. A ação, como parte da jornada nacional de lutas do movimento, visava a cobrar novos assentamentos para as famílias que estão acampadas no Estado. Durante o dia, o atendimento no escritório ficou interrompido. Os sem-terra deixaram o local no final da tarde, depois de uma reunião com representantes do Incra.