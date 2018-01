MST invade e bloqueia estradas para pressionar Incra O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) ocupou o pátio de um depósito de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Porto Alegre e bloqueou quatro rodovias no interior do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira para pedir distribuição de cestas básicas para 2,5 mil famílias acampadas e a aceleração da reforma agrária no Estado. As manifestações terminaram ao meio-dia, quando os líderes dos sem-terra receberam a promessa de assentamento de 1.070 famílias até o final do ano, feita por representantes do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e de distribuição emergencial de 1,2 mil cestas de alimentos nos próximos dias, feita por representantes da Conab. Distribuídos em seis grupos com cerca de cem pessoas cada um, os sem-terra bloquearam o tráfego na BR-290, em Eldorado do Sul, na BR-116, em Camaquã, na BR-386, em Nova Santa Rita, e em dois pontos da BR-293, em Santana do Livramento e Arroio dos Ratos, provocando engarrafamentos de até três quilômetros. No pátio da Conab, os manifestantes usaram faixas e cartazes para apresentar suas reivindicações. Ao final da negociação, os sem-terra voltaram aos 14 acampamentos espalhados pelo Estado. Um dos líderes da ação, Mauro Cibulski, disse que as promessas atendem uma parte das reivindicações. O MST também quer que o governo do Estado libere repasses para as escolas itinerantes que mantém em seus acampamentos e pede ao governo federal a desapropriação da Fazenda Coqueiros, em Coqueiros do Sul, para a reforma agrária.