MST invade duas fazendas no Pontal Militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram ontem duas fazendas no Pontal do Paranapanema, no oeste paulista. Cerca de 55 pessoas ocuparam a Fazenda Santo André, em Martinópolis. Logo depois houve a invasão da Fazenda São Luiz, em Presidente Bernardes, por pelo menos 80 sem-terra. Os grupos responsáveis pelas ações são contrários ao líder José Rainha. Eles são ligados à Cocamp, cooperativa do MST, e ao líder nacional do movimento João Pedro Stédile. O grupo de Rainha promete ocupar ao menos 20 fazendas entre domingo e segunda-feira.