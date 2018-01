MST invade área de hidrelétrica em Taquaruçu-SP

A área invadida fica na divisa da fazenda São Domingos, um antigo alvo do MST. Durante uma invasão, em 1997, houve confronto com empregados da fazenda e 11 sem-terra foram feridos à bala. O coordenador estadual Ricardo Barbosa disse que as ações vão continuar. "Há milhares de hectares de terras devolutas à espera de ações do governo para assentar as famílias que estão em acampamentos".

O MST ocupou ainda, com 70 famílias, na madrugada de hoje, a fazenda Santa Cecília, em Araçatuba. Também foi invadida por 120 integrantes a fazenda Maria Ofélia, em Pereira Barreto. As ações marcam também o 15º aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, quando 19 sem-terra foram mortos pela Polícia Militar, no sul do Pará.