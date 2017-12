MST invade 10 fazendas no Pontal do Paranapanema Integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram 10 fazendas na madrugada de hoje (17) no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. A ação, do grupo ligado ao líder José Rainha Júnior, serviu para marcar os 10 anos do massacre de sem-terra, em Eldorado dos Carajás (PA). Foram mobilizados mais de mil militantes na ação que eles chamaram de "uma ocupação para cada ano de impunidade". Os sem-terra programaram uma série de protestos em todo o País para lembrar o caso. Hoje, no local do massacre, a Curva do S, na Rodovia PA-150, entre Eldorado dos Carajás e Marabá, no sul do Pará, será realizado um ato de protesto para o qual são aguardadas pelo menos dez mil pessoas, segundo a direção estadual do MST. O secretário especial de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, deverá participar da manifestação, representando o governo federal. Além de Eldorado dos Carajás, estão previstas manifestações de protesto contra o Judiciário em várias capitais, entre elas Belém, Brasília, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. Os manifestantes vão pedir punição para os responsáveis pelo massacre, já que, decorridos dez anos, ainda não existe nenhuma sentença definitiva sobre o caso e nenhum dos acusados se encontra preso.