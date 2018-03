MST interdita rodovias na Bahia

Pequenos grupos de manifestantes paralisaram o tráfego, por até duas horas, nas BRs 101 e 116, no sul do Estado, na BR-242, no extremo oeste, na BR-110, no norte, e nas BR-116 no centro baiano. Além disso, os manifestantes fizeram uma travessia a pé pela ponte que liga Juazeiro, no norte da Bahia, a Petrolina, no sul de Pernambuco, travando a passagem de veículos por uma hora.

Ainda como parte das manifestações nacionais que integram o chamado Abril Vermelho, desde ontem, cerca de 3 mil integrantes de quatro associações de sem-terra estão acampados na frente da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.