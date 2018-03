MST interdita BR-293 em Hulha Negra, no RS Cerca de 130 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) interditaram novamente nesta manhã a Rodovia BR-293 em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles bloquearam o trecho do quilômetro 160 da rodovia, das 10h30 às 11h30, a fim de reivindicar verba do governo federal aos atingidos pela seca, segundo a PRF.