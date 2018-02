MST interdita BR-101 em Sergipe

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cerca de 100 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) interditaram na manhã desta terça-feira, 23, o trecho do km 46 da Rodovia BR-101, em Japaratuba, em Sergipe. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estão armados com foices e facões e bloquearam a rodovia utilizando madeira, pedras e queimando pneus.

A manifestação ocorreu por conta de uma notificação feita na segunda-feira, 22, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informando que os ocupantes deveriam deixar a rodovia por causa das obras de duplicação que estão sendo realizados. Os manifestantes exigem uma audiência com o Governo do Estado para resolver o problema.

Policiais Rodoviários Federais estão no local monitorando a situação, orientando o trânsito e negociando a liberação da via e solicitam aos condutores que não transitem pela rodovia no trecho norte da BR-101 enquanto durar o bloqueio.