MST fecha rodovias e ocupa sedes do Itesp em SP Integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) bloquearam duas rodovias e ocuparam três escritórios da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), na manhã desta terça-feira, 27, no Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo. Os manifestantes reivindicam a liberação de recursos para os assentamentos e a retomada das ações para assentar famílias na região.