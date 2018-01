MST faz reivindicações ao Incra do Paraná Integrantes do Movimento dos Sem-Terra entregaram pauta de reivindicações à superintendência do Incra no Paraná, cobrando providências para os pedidos apresentados em julho, como o assentamento de 7 mil famílias acampadas no Estado e ampliação de investimentos em educação e infra-estrutura nos assentamentos.