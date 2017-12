MST faz protesto em Porto Alegre Cerca de 300 agricultores ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), acampados em frente ao Incra de Porto Alegre desde a semana passada, realizaram nesta terça-feira, 19, passeata para cobrar o assentamento das famílias e verbas atrasadas para as escolas itinerantes. Logo pela manhã, os sem-terra saíram do prédio do Incra e seguiram em direção ao Palácio Piratini, onde protestaram contra a omissão do governo estadual no processo de reforma agrária. Os manifestantes também pretendiam uma audiência com o governador Germano Rigotto. À tarde, eles participam de reunião com o presidente do Incra, Rolf Hackbart, na sede do órgão, na capital gaúcha. A pauta será o atraso do assentamento de famílias sem-terra no Estado.