MST faz manifestação por reforma agrária no Paraná Um grupo com aproximadamente 200 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) acampou hoje em frente à Prefeitura de Renascença (PR). Eles buscam uma reunião com o prefeito José Kresteniuk (PSDB), que deve acontecer somente na manhã de amanhã. O prefeito esteve hoje em Curitiba para conversar com órgãos públicos sobre as reivindicações dos sem-terra. Os manifestantes fizeram uma cobertura de lona, com o objetivo de passar a noite no local.