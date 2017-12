MST faz inauguração ´oficial´ de assentamento de Serra Azul Apesar de constituído e funcionando há mais de dois anos, o Assentamento Sepé Tiaraju, entre Serra Azul e Serrana, na região de Ribeirão Preto, terá na próxima terça-feira uma cerimônia de inauguração oficial. O assentamento, com 797 hectares (que terá 280 hectares destinado ao reflorestamento), reúne 80 famílias ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que participam do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS). O local está localizado próximo à Rodovia Abrão Assed. O dia terá várias atividades, além do seminário "Assentamentos como território de negação ao Agronegócio e em defesa da Vida". O superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em São Paulo, Raimundo Pires Silva, deverá participar do evento, segundo a diretora estadual do MST, Kelli Mafort.