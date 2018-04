MST e via Campesina desocupam pedágios no Paraná

A regional paranaense da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR-PR) informou nesta quinta-feira, 16, que as estradas concedidas no Estado voltaram a operar normalmente com a desocupação de mais três praças de pedágio que haviam sido invadidas de manhã por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e Via Campesina. As últimas praças a serem desocupadas foram a de Witmarsum, administrada pela Rodonorte, a de Prudentópolis (Relógio), da Caminhos do Paraná e a praça de Mandaguari, administrada pela Viapar. A entidade reitera que todas as concessionárias afetadas pelos protestos dos dois movimentos recorreram à Justiça para obter reintegração de posse, porém as desocupações foram todas espontâneas.