MST e MAST repudiam invasão na Câmara O coordenador nacional do Movimento dos Agricultores Sem-Terra (MAST), Lino de Macedo, repudiou o quebra-quebra promovido por integrantes do Movimento pela Libertação dos Sem-Terra (MLST), nesta terça-feira, em Brasília. Segundo ele, destruir a coisa pública não ajuda a luta dos sem-terra. "O prejuízo é do povo e do próprio sem-terra." Ele disse que a luta pela reforma agrária é justa, mas sem violência contra as pessoas. "Apóio a luta e a manifestação pela distribuição da terra, mas é preciso evitar a violência, que não ajuda em nada." O líder do Movimento dos Sem-Terra (MST), José Rainha Júnior, disse que não tinha acompanhado os acontecimentos em Brasília porque passou a tarde em um acampamento, onde não tem televisão. Mas disse que é contra atos de violência contra pessoas, seja quem for. O MLST iniciou recentemente uma campanha para arrebanhar militantes no Pontal do Paranapanema, extremo oeste de São Paulo, região dominada pelo MST. O movimento tem um acampamento em Presidente Epitácio e tentou cooptar militantes de outros grupos, principalmente os dissidentes do MST. Um dos assediados foi o próprio José Rainha Júnior, líder histórico do MST. Ele disse que nem levou a sério o contato. Na época, a imprensa noticiava que Rainha havia sido "desautorizado" a falar em nome do movimento, o que teria motivado um representante do MLST a procurá-lo. O movimento também possui um acampamento na região de Andradina, noroeste do Estado.