MST diz que repudia 'retrocessos' de candidatura tucana O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) afirmou hoje que a organização "mantém sua autonomia frente aos partidos políticos e às candidaturas, mas repudia os retrocessos sociais simbolizados na candidatura tucana". A nota foi uma resposta às afirmações do candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra. Hoje, Serra disse para uma plateia de empresários que João Pedro Stedile, líder do MST, apoia a Dilma, e que as invasões e agitações do MST vão se intensificar em um governo do PT.