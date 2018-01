MST desocupa fazendas invadidas durante ´Abril Vermelho´ Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) começaram a desocupar neste sábado, 14, as quatro fazendas invadidas no estado de São Paulo na primeira semana de protestos do "Abril Vermelho". As manifestações tiveram início domingo, 8, com a invasão de uma área da Suzano Papel e Celulose, em Itapetininga. Na segunda-feira, a ocupação foi na fazenda São Lucas, em Mirandópolis; quarta-feira, na fazenda Pendengo, em Castilho; e na quinta, na fazenda Timborezinho, em Andradina. Na madrugada deste sábado, as 150 famílias que ocupavam a São Lucas decidiram sair da propriedade, depois que a Justiça Federal concedeu a reintegração ao fazendeiro Edmundo Aguiar Ribeiro. Os sem-terra decidiram se antecipar e saíram antes do despejo que estava programado para segunda-feira, 16. A mesma tática seria usada pelos 180 sem-terra que ocupam a área da Suzano, em Itapetininga. Na noite de sexta-feira, os sem-terra se reuniram com representantes do Incra e da Justiça. No encontro, o MST decidiu deixar a área antes do despejo, determinado pela Justiça em reintegração concedida para a empresa na quarta-feira, dia 11. A saída deverá ser realizada entre sábado e terça-feira, no máximo. Na Timborezinho, a desocupação foi decidida em assembléia na manhã deste sábado. Logo após a assembléia, encerrada às 12 horas, os sem-terra iniciaram a retirada dos barracos montados perto da sede da fazenda. Na Pendengo, a saída das 120 famílias do MST também estava marcada para a tarde deste sábado. "Essas invasões serviram para as famílias chamarem atenção da opinião pública e para mandar o recado à Justiça Federal de que a paciência delas está chegando ao limite", comentou Lourival Plácido de Paula, coordenador do MST. Paula disse que, apesar da retirada, "o abril vermelho vai continuar na próxima semana". "Não estamos encerrando o movimento, que continuar com novas lutas por outras áreas", afirmou ele. Segundo o líder do MST, "a desocupação foi necessária para evitar os desgastes que os sem-terra sofreriam com futuros despejos determinados pela Justiça". De acordo com Paula, a Justiça Federal se mostrou "insensível" aos sem-terra e à reforma agrária ao determinar as reintegrações de posse. "Ao invés de dar as imissões de posse dessas áreas, que foram periciadas e decretadas improdutivas há vários anos, a Justiça preferiu conceder as reintegração", disse.