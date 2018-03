MST desocupa fazenda em MG após decisão da Justiça

Com base em laudo de um perito, a juíza atestou que a fazenda, de 822 hectares, é produtiva. Com a decisão, o decreto presidencial de interesse social para fins de reforma agrária, que determinava a desapropriação, foi cancelado, segundo a Superintendência do Incra em Minas.

O imóvel foi ocupado pela primeira vez em 2008 por 87 famílias vinculadas à Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado (Fetaemg). Em janeiro de 2009, a fazenda sofreu nova invasão, desta vez por integrantes do MST.

Conforme o instituto, a desocupação ocorreu de forma pacífica. Os sem-terra foram retirados da área por determinação de oficiais da Polícia Federal, numa operação que contou com a participação da Polícia Militar mineira.