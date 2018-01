MST defende repasses do governo aos movimentos sociais O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, defendeu hoje o repasse de verbas do governo federal para entidades ligadas às organizações de luta pela reforma agrária. Em visita a Belo Horizonte, Stédile se irritou com as perguntas dos jornalistas, que lhe cobraram um posicionamento diante da informação de que a Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária (Anara), fundada e comandada por líderes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST), responsável pelos atos de vandalismo na Câmara dos Deputados, recebeu, de 1999 a 2006, R$ 5,7 milhões, sendo R$ 5,6 milhões durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder do MST argumentou que as organizações não-governamentais (ONG´s) recebem recursos federais para realizar serviços sociais e de infra-estrutura nos assentamentos. Segundo ele, tais entidades "estão fazendo um serviço público necessário", assumindo uma "obrigação do Estado". A uma repórter de rádio, Stédile cobrou uma pergunta sobre o destino dos "R$ 120 bilhões de juros que o governo Lula paga" aos bancos. "Vai para as contas dessa burguesia nojenta do Brasil gastar em viagem a Miami para comprar apartamento novo", respondeu em seguida. Segundo ele, enquanto um novo modelo de desenvolvimento, "que recupere o verdadeiro papel do Estado", não for implementado no Brasil, os convênios entre as entidades e o governo precisam ser mantidos. "O Estado, depois dos oito anos do Fernando Henrique foi dilapidado", acusou. "O Estado brasileiro está financiando a burguesia. O Banco Central, através das altas (taxas) de juros, está financiando uma concentração de renda. Então, o que nós temos de debater não é ´conveninho´, o que nós temos de debater é um novo projeto para o Brasil." Stédile disse que não falaria sobre a relação do MLST com a Anara, mas confirmou que várias ONG´s apoiam o MST e firmam convênios com o governo federal para viabilizar "serviços públicos" em acampamentos e assentamentos do movimento. "Tanto é que o MST nem tem conta bancária, não tem caixa." "Provocadores" Embora tenha dito que a ação do MLST no Congresso foi realizada num momento inadequado, Stédile afirmou que está convencido que haviam "provocadores" infiltrados entre os militantes. Chegou a dizer que as "forças policiais" são "treinadas para isso". "Elas infiltram provocadores, que agem com violência, com radicalismo, quebram vidro para criar um tumulto. E no meio da massa, quando gera um tumulto, aí é incontrolável". Conforme Stédile, o período eleitoral é o "mais fértil" para a ação de "forças obscuras", que "fazem todo tipo de provocação". "Do ponto de vista do episódio, a nossa avaliação é que certamente houve provocadores infiltrados, que geraram aquele clima de violência." Ele ainda procurou distinguir o vandalismo na Câmara do ataque da Via Campesina a um laboratório e viveiro de mudas da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul, em março. Stédile, que foi denunciado pelo Ministério Público gaúcho pela ação, reconheceu que naquele episódio não havia nenhum "provocador" infiltrado. "Lá na Aracruz, o que as mulheres fizeram e fizeram bem feito, foi acabar com as mudas que iam gerar imensas áreas de monocultivo, que afetam o meio ambiente e que afetam a sociedade brasileira".