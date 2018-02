MST defende em carta liberdade de Dirceu e Genoino O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) publicou, na sua página na internet, uma carta em defesa da liberdade dos políticos petistas José Dirceu e José Genoino. No comunicado, que foi replicado pela equipe que gerencia o blog de José Dirceu, o MST diz repudiar "com veemência a ação do judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, serviçal à classe dominante no País, que há anos vem atuando contra a classe trabalhadora, os movimentos sociais e a luta política".